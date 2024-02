Un aretino per il Napoli Calzona torna in azzurro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) di Andrea Lorentini AREZZO A gennaio era stato ospite degli allenatori aretini tenendo un seminario sulle sue metodologie di allenamento. Una serata tra colleghi, ma sopratutto amici di vecchia data, con molti dei quali aveva condiviso i primi passi da allenatore nei campionati dilettantistici della nostra provincia. Francesco(nella foto), per tutti "Ciccio", non avrebbe immaginato di ritrovarsi solo qualche settimana più tardi sulla ribalta nazionale per il suo approdo sulla panchina delda primo allenatore dopo gli anni da vice con Sarri prima e collaboratore tecnico di Spalletti poi. Il presidente De Laurentis ha scelto lui, terzo tecnico dopo Garcia e Mazzarri, per salvare il salvabile di una stagione tribolata per gli azzurri campioni d’Italia. Manterrà l’incarico di commissario tecnico della Slovacchia che ha brillantemente ...