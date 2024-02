“Un altro Ferragosto” | per Virzì arriva il sequel di “Ferie d’agosto”

(Di martedì 20 febbraio 2024) ROMA – I Molino e i Mazzalupi quest’anno tornano sull’isola di Ventotene. Tra vecchie conoscenze e nuovi personaggi, la reunion sarà più accesa che mai. A quasi trent’anni dall’iconico “”, il regista Paolosi appresta a tornare in tutte le sale cinematografiche italiane con l’attesissimointitolato “Un”, in arrivo a partire dal prossimo 7 marzo. Una produzione a cura di 01Distribution. Nel ricco cast figurano, tra gli altri, Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.

