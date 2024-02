Ultim' ora

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 febbraio 2024) 3.12 Il Canada dona 800droni all'Ucraina Il Canada sta donando 800droni all'Ucraina per aiutare Kiev a combattere l'invasione del Paese da parte della Russia, ha detto ieri sera il ministro della Difesa canadese Bill Blair. "I droni sono emersi come una capacità critica nella lotta dell'Ucraina contro l'aggressione russa. Con questi mezzi le truppe saranno in grado di raccogliere più consapevolezza e informazioni sulla situazione, in modo da poter valutare gli obiettivi più rapidamente e con maggiore precisione", si legge in un comunicato di Ottawa.