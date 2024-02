Ultime Notizie Roma del 20-02-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024)dailynews radiogiornale martedì 20 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale la situazione è estremamente difficile diverse parti della linea del fronte dove le truppe russe hanno accumulato il massimo delle riserve e quanto ha dichiarato il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj nel discorso serale è tenuto la visita copia nella regione di kharkiv secondo tedeschi la Russia sta approfittando dei ritardi degli aiuti nel Ucraina e questi sono problemi molto tangibili manca la c’è bisogno di una difesa aerea in prima linea e di una gittata più lunga delle nostre armi agenzie di stampa palestinese affari felice che tre persone sono morti ieri sera in un bombardamento israeliano che è colpito nel campo profughi di nosei rata nel centro della striscia di Gaza nelle ore precedenti altre 5 persone erano rimasti uccisi in un raid contro un’abitazione nel sud della città ...