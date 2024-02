Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) Come anticipato ieri, ilcambia. Dopo la sconfitta per 1-0 di domenica sul campo del Brest arriva l’esonero pervedrà ilin sei mesi, dopo che era arrivato con Marcelino. SE NE VA – “Ilannuncia la fine della sua collaborazione con Gennaro. L’OM ci tiene a ringraziare particolarmente Gennaro, assieme a tutto il suo staff, per l’impegno e la grande professionalità che hanno avuto tutti i giorni e gli augura il meglio per il loro prosieguo”. Fonte: om.fr Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 ...