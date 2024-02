UFFICIALE | Calciomercato Milan | Rade Krunic al Fenerbahce Ecco la cifra che incasserà il club…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 20 febbraio 2024), ilha ottenuto la salvezza aritmetica: ora è quindil’acquisto dila… Arriva la prima cessione a titolo definitivodel 2024 del. Si tratta di. Il centrocampista bosniaco, che dalla scorsa estate era in rotta di collisione con il club di via Aldo Rossi, è stato ceduto allo scorso 12 dicembre. I dettagli dell’operazione parlavano di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra turca, un bonus simbolico visto che i gialloblù lottano per la conquista dl titolo. Con l’obiettivo di togliere il titolo di campione di Turchia dalle mani dei rivali ...