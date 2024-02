Ucraina | verso stretta G7 su sanzioni alla Russia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (askanews) – Il G7, che si riunirà sabato in video conferenza, deciderà un “inasprimento” dellecontro la. E’ quanto sottolineano fonti diplomatiche italiane. La conferenza, la prima a guida della Presidenza italiana, mirerà soprattutto a “irrigidire” il sistema, in particolare per “bloccare” il flusso di merci a Mosca attraStati terzi. Peraltro, viene ricordato, “l’Ue varerà un nuovo pacchetto sanzionatorio e anche gli Usa varerannosanzionatoria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.