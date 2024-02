Ucraina | Russia prepara spallata a sud Zelensky | “Dateci armi”

(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) – Gli aiuti e ledagli Usa non arrivano, l’è in difficoltà e vive uno dei momenti più complessi nella guerra contro lainiziata 2 anni fa. Le forze armate di Kiev si sono ritirate da Avdiivka, la città dell’est conquistata dai soldati russi in uno scenario spettrale, descritto anche da un post che un soldato – Viktor Biliak – ha pubblicato su Instagram: “La strada per Avdiivka è coperta di corpi di soldati ucraini”, scrive descrivendo la ritirata “senza vedere nulla, come gatti ciechi guidati da un drone sotto il fuoco dell’artiglieria”. Il racconto descrive anche il drammatico addio ai feriti, che non sono stati evacuati e che in molti casi, come le famiglie hanno appurato dai video diffusi sui social su profili russi, sono stati uccisi. “La situazione in prima linea è estremamente difficile in ...

