Ucraina-Russia | le news di oggi Mosca | “Arrestata cittadina russo-americana”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 – Mentre le forze russe hanno lanciato nella notte 23 droni kamikaze sull’– abbattuti dalla difesa, fa sapere Kiev – arriva la notizia dell’arresto per alto tradimento di unarussa-di 33 anni residente a Los Angeles. La donna è statanella città russa di Ekaterinburg con l’accusa di avere raccolto fondi a favore delle forze armate ucraine. Lo ha reso noto all’agenzia Tass il servizio di sicurezza interno Fsb. Intanto il 29 febbraio, quando ormai sono trascorsi oltre due anni dall’invasione, il presidenteVladimir Putin terrà il discorso annuale davanti all’Assemblea federale a. Lo ha annunciato il Cremlino. Sarà, riporta l’agenzia russa Tass, il 19mo di Putin. This handout photograph taken and released by ...

Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Gli aiuti e le armi dagli Usa non arrivano, l' Ucraina è in difficoltà e vive uno dei momenti più ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Gli aiuti e le armi dagli Usa non arrivano, l’ Ucraina è in difficoltà e vive uno dei momenti più complessi nella guerra contro la ... (ildenaro)

Il Canada sta dona ndo 800 droni all' Ucraina per aiutare Kiev a combattere l 'invasione del Paese da parte della Russia, ha detto ieri sera il ministro ... (quotidiano)

Ucraina, Budapest toglie il veto a sanzioni Ue contro la Russia: ... ai media liberal e alle Ong varando l'ennesimo pacchetto di sanzioni" contro la Russia. Un ...solo come una soluzione di facciata" in concomitanza con il secondo anniversario della guerra in Ucraina. ...

Roma scende in piazza per Navalny. Tutti uniti contro Putin: Su X Benedetto Della Vedova , deputato di +Europa: "La ferocia della dittatura putiniana è inscalfibile come il suo controllo poliziesco sulla Russia. Solo una mancata vittoria di Putin in Ucraina lo ...

Dopo la morte di Navalny Putin trova un nuovo nemico: 'Il Maestro e Margherita': Qualcosa di inaspettato ma già maturo sta accadendo in Russia dopo la morte di Navalny: le tensioni ... i colori della bandiera ucraina, sia per strada che negli show televisivi in cui viene massacrata ...