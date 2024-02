Ucciso mentre butta la spazzatura | alla guida dell’auto un’anziana che ha ingranato la marcia sbagliata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Prato, 20 febbraio 2024 – Haper errore laandando a finire sulpiede. Il destino spietato ha voluto che in quel momento stesse passando un anziano, Luigi Manese, 82 anni, che stava andando are lanei cassonetti condominiali. L’anziano è stato travolto dmacchina in pieno ed è stato schiacciato contro il muro del palazzo. Una morte orribile. Il tragico incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 9,20, in via dell’Alberaccio, zona San Paolo, dove il pensionato viveva., una Smart con cambio automatico, c’era un’altra pensionata, 85 anni, che è rimasta sotto choc per quanto accaduto. Immediati sono stati i soccorsi: in via dell’Alberaccio ...