Ubriaco fradicio sulla pista di Livigno | maxi-multa a uno sciatore | alcol quattro volte sopra il limite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Più che scenderedi sci, stava capitombolando a valle. Protagonista della vicenda è un turista della Repubblica Cecato aperché stava sciando, mettendo a rischio sé stesso e gli altri. I fatti sono avvenuti il 17 febbraio ma resi noti soltanto oggi. L’uomo stava percorrendo lachiamata “autostrada” con un’andatura instabile finendo per cadere ripetutamente, fino al punto di non essere più in grado di alzarsi. Gli altri sciatori hanno quindi avvertito il personale della polizia di stato che presta servizio in montagna. Quando sono arrivati, gli agenti lo hanno trovato accasciato, visibilmente, con occhi lucidi e alito vinoso. Aveva difficoltà ...