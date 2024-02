UBP | dagli USA al Giappone | che 2024 sarà?

(Di martedì 20 febbraio 2024) Quest’anno i paesi sviluppati dovrebbero raggiungere una crescita dell’1,3%, ma con forti disparità. Mentre la Germania fatica a uscire dalla recessione, la Spagna avrà tra le migliori performance dell’Eurozona (con una crescita prevista dell’1,5% contro quella tedesca allo 0,6%) e ilcrescerà dello 0,8%. Ancora una volta, nelsi prospetta per gli Stati Uniti una crescita superiore a quella degli altri Paesi sviluppati. E’ lo scenario tratteggiato da Michaël Lok, Group CIO e Co-CEO Asset Management di UBP. USA,ancora in crescita Nel– spiega l’esperto – la crescita globale dovrebbe essere moderata, intorno al 2,9%, nonostante i persistenti fattori sfavorevoli in Germania e Cina. In tutti i paesi continuerà il processo di disinflazione, anche se a velocità diverse tra inflazione totale e indici ...

Mercati, Lok (Ubp Am): "Ancora volatilità, ma gli utili aziendali continueranno a crescere": Verità&Affari ne ha parlato con Michaël Lok , responsabile investimenti e Co - ceo di Ubp Am. Qual ... sostenuta dai consumi, dalla creazione di posti di lavoro e dagli investimenti in nuove tecnologie ...

Economa mondiale in frenata: quando e come arriva la ripresa: Dagli USA alla Cina: la mappa della ripresa. Da un lato vi sono gli Stati Uniti , che vantano l'... UBP ritiene dunque che la crescita resterà superiore a quella degli altri Paesi sviluppati sia nel ...

Mercati, Lok (Ubp Am): "Ancora volatilità, ma gli utili aziendali continueranno a crescere": Verità&Affari ne ha parlato con Michaël Lok , responsabile investimenti e Co - ceo di Ubp Am. Qual ... sostenuta dai consumi, dalla creazione di posti di lavoro e dagli investimenti in nuove tecnologie ...