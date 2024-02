Tutto è iniziato in Crimea | tutto deve finire in Crimea

(Di martedì 20 febbraio 2024) Kyiv, dalla nostra inviata. Prima o poi gli ucraini inventeranno un codice interno per contare il tempo che passa, una linea temporale nazionale che magari diventerà anche... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ha dormito per quasi venti ore ma le si è formato un coagulo di sangue nella gamba. Quando si riposa in aereo , dove la pressione atmosferica è ... (ilfattoquotidiano)

In un toccante momento di commozione, Ciro De Lollis, figlio dell’amata Sandra Milo , si è seduto nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo per ... (thesocialpost)

Ghali risponde all’ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, che sul social X ha definito il Festival di Sanremo “vergognoso” accusando la ... (tpi)

Altavilla Milicia, il racconto della strage: le torture con l'attizzatoio e il phon, le sevizie al bambino e il "demone in casa": Io ho assistito a tutto. Poi me ne stavo andando e hanno iniziato a dire che se facevo così non ero una figlia di Dio".

È legale sorpassare Polizia e Carabinieri: Le memorie di scuola guida, però, dovrebbero ricordare che questi veicoli possono essere del tutto ...che non ci siano impedimenti o intralci e che il veicolo in questione o altri abbiano iniziato la ...

Elon Musk è Adrian Dittmann Il (possibile) alter ego del CEO di Tesla sui social: Il tutto, in teoria, senza nemmeno conoscerlo. Alcuni utenti, dunque, hanno iniziato a chiedersi se Dittmann non sia altri che Elon Musk stesso sotto mentite spoglie . L'uomo è anche comparso nell'...