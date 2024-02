Tutti i numeri dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024

(Di martedì 20 febbraio 2024) AGI - Idisi svolgeranno dal 7 al 12 giugno aallo Stadio Olimpico, al Parco del Foro Italico e interesserà i luoghi più iconici della città. I migliori atleti italiani edsi esibiranno sulla pista e le pedane dello Stadio Olimpico, sui viali del Foro Italico per la marcia e sulle strade della Capitale per la mezza maratona. Le prime medaglie verranno assegnate nella serata del 7 giugno. Nella marcia 20km femminile la campionessa Antonella Palmisano è attesa tra le favorite su un percorso disegnato all'interno del Parco del Foro Italico, che transiterà per lo Stadio dei Marmi e culminerà all'interno dello Stadio Olimpico. Gli azzurri Leonardo Fabbri e Zane Weir si preparano a sfidare ...

Anziani dimenticati: 4 milioni non autosufficienti, 300mila posti nelle strutture convenzionate. E 90mila vanno in cliniche abusive: ... segretario nazionale dello Snalv, che comincia snocciolando i numeri sulla carenza di personale: - ...a ricordare che le rette sono ferme da anni e che il sostegno dei Comuni non copre tutto e tutti. "...

Mille licenziati ogni giorno nelle aziende tecnologiche. Nuove assunzioni soprattutto nell'Ai: Ma secondo Layoff, un portale che dal 2021 raccoglie tutti i licenziamenti fatti dalle tech company ... Numeri al momento di poco inferiori al ritmo dei primi due mesi dello scorso anno, quando in ...

In tv il terribile video dei piccoli ostaggi Bibas di Hamas. La famiglia: 'Strappa il cuore': ...Netanyahu "sono un nuovo tentativo di prolungare la guerra per ragioni che ormai sono note a tutti""...ostaggi o su chi li ha in prigionia Non esitare a metterti in contatto con noi a questi numeri". ...