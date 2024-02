Tutti i giocatori del Napoli da cui De Laurentiis vorrebbe ripartire

Cluedo, Hasbro vuole realizzare un nuovo film ispirato all'amato gioco da tavolo: I giocatori chiamati in causa dovranno individuare l'assassino, l'arma del delitto e anche la ... La trama offre tutti i presupposti per un buon giallo, un genere tornato alla riscossa negli ultimi anni ...

Morto Brehme, da Bergomi a Zenga la commozione degli ex compagni: ... o come ti chiamavo io 'shazzy' , non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo. Te ... All'Inter sono arrivati tanti giocatori stranieri e con lui c'era un rapporto speciale . Aveva una ...

Napoli, il pensiero di Sacchi: 'Giocatori frastornati dal cambio Spalletti - Garcia. Sono vittime della sindrome da successo': ... in poco tempo, un gioco coraggioso e coinvolgente, nel quale tutti partecipavano alla manovra in ... Dico questo perché i giocatori del Napoli, questa è stata subito la mia impressione, mi sono sembrati ...