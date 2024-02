Tutte le sfumature del Bloom Dall’impegno sociale al freestyle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il rap e la cultura hip hop nelle sue varie manifestazioni, a partire da una battaglia a suon di. E poi la canzone d’autore che incontra la musica elettronica e le atmosfere rarefatte del trip hop e del Bristol sound. E ancora, una discussione attorno a un libro che parla di migrazioni. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana deldi Mezzago. Le porte del centro multiculturale di via Curiel si apriranno giovedì alle 20.45 con l’incontro dal titolo “A proposito di libri e migrazioni“, una presentazione del volume “Il secolo mobile - Storia dell’immigrazione illegale in Europa“: a parlarne sarà l’autore Gabriele Del Grande, che dialogando con Daniele Biella approfondirà i temi delle migrazioni, dei viaggi della speranza, di come è cambiato il modo di emigrare. Del Giudice è scrittore, autore di reportage, libri e film ...