Tumore ai polmoni | nuovo farmaco blocca la malattia

In Lombardia nel 2024 saranno attivati specifici programmi di screening per i tumori alla prostata e ai polmoni . campagne che si aggiungono a quelle ... (ilnotiziario)

E' morto Ben Lanzarone, creò le musiche di Happy Days e Love Boat: ... "Happy Days" e "Love Boat", è morto venerdì 16 febbraio nella sua casa di Los Angeles all'età di 85 anni in seguito a un tumore ai polmoni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia ...

La storia di Giulia: il tumore, la chemio e poi il parto: Secondo alcuni medici avrei dovuto abortire: Fa una risonanza magnetica e scopre una massa nello spazio tra cuore e polmoni. Scopre di avere ... siamo riusciti a venirne a capo e ho capito effettivamente di cosa stavamo parlando: un tumore. Per ...

"Operaicidio", dopo i morti di Firenze coniamo una nuova parola per smuovere le coscienze: Aveva iniziato a lavorare in cantiere a 15 anni , è morto per un tumore ai polmoni a 64. L'ho visto con la cazzuola in mano l'ultima volta intorno al 15 del dicembre scorso. A Natale era già alle ...