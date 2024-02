Tsingshan | nichel e batterie e la corsa ai sussidi USA

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 febbraio 2024) Era l’estate del 2020 quando Elon Musk implorava “Please mine more nickel”, “Per favore estraete più”, Tesla, continuava Musk, vi firmerà un contratto gigantesco per un lungo periodo di tempo se estrarrete ilin modo sostenibile. Ai responsabili vendite di BHP, la prima compagnia mineraria al mondo, non parve vero: finalmente la miniera diWest avrebbe prodotto utili. Un passo indietro. Siamo nel 2014, BHP vuole vendere la sua unità Nickel West, nell’Australia occidentale, un'attività completamente integrata, mine-to-market, dalla miniera al mercato, che comprende miniere, concentratori, fonderie e raffinerie. E’ stimata fino a 1 miliardo di dollari ma la vendita viene sospesa poiché si ritiene che nessuno abbia offerto un prezzo congruo, Glencore compresa. I costi del recupero ambientale della miniera, stimati in ...