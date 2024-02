TS – le parole di Max | il retroscena

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 febbraio 2024) 2024-02-20 13:11:00 Flash news da Tuttosport: TORINO – â??Lo scudetto era un bel sogno, ma adesso basta rimpianti. Alla Juve nessuno deve accontentarsi, ma allo stesso modo nessuno deve adagiarsi su quello che sembra o potrebbe sembrare scontato: il secondo posto. Che non è scontato e allo stesso modo arrivarci non è un dettaglio per il percorso che stiamo facendo. Quindi va difeso e onorato come si fa con un successoâ?. Sono questi, parola più parola meno, i concetti che Massimiliano Allegri ha trasmesso ai giocatori ieri alla ripresa degli allenamenti. Toni fermi e decisi per un richiamo alla concentrazione e alla responsabilità , ma nessun tono acceso né pugni sul tavolo. Il tecnico bianconero sa bene che il gruppo ha la consapevolizza di dover invertire la rotta e che allâ??interno ci sono gli anticorpi giusti per riuscirci. Non è servito lâ??intervento dei senatori appunto ...