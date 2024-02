Truffe on line | l’allarme Consob | “Occhio a chi promette facili guadagni”

In un anno l'aumento è stato del 118%, con un bottino di 4,5 milioni di euro inviati dalle vittime. I consigli per difendersi (vanityfair)

L'Unione per la difesa dei consumatori mette in guardia sul fenomeno noto come 'Love Scam' In occasione di San Valentino , festa degli innamorati, ... (sbircialanotizia)

Avevano commesso due furti a Genova: arrestati a Voghera: ... anche nelle Albisole la superstrada in concessione all'Anas […] Navigazione articoli Truffe on line, due denunce tra Carcare e Sassello

Regione Liguria, approvate le linee guida per l'approvazione delle barriere architettoniche: Il nuovo abbonamento, al costo di 100 euro per 90 giorni, è valido su tutta la rete […] Navigazione articoli Successo per la manifestazione 'Albenga in Lingua' Truffe on line, due denunce tra ...

Truffe on line, due denunce tra Carcare e Sassello: ...hanno concluso il giorno di San Valentino con due distinte indagini scaturite da altrettante truffe ...anche con la complicità di qualche incertezza nell'uso dei mezzi di pagamento on - line, che il ...