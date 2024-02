True Detective 4 | la spiegazione del finale | quando la verità porta la pace

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 20 febbraio 2024): Night Country si è chiuso ieri con un epilogo a metà strada tra sovrannaturale e realtà, sicuramente ricco di umanità e tenerezza. Consegnandoci due protagoniste forse in, rasserenate dalle terribili lotte interiori che le avevano funestate negli episodi precedenti. Come vedremo nel nostro approfondimento, Danvers e Navarro non solo risolveranno il misterioso caso della sparizione (e del ritrovamento) di una gruppo di scienziati impegnati in ricerche scientifiche in Alaska. Ma riusciranno anche a venire a capo della terribile morte dell’attivista Annie K., legato proprio a doppio filo con il caso Tsalal. Ecco allora ladeldi4. Chi ha ucciso Annie K. Jodie Foster in una scena di...