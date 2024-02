Trovato biglietto di Christian Sodano a Cisterna di Latina dopo il duplice omicidio | cos' ha scritto il killer

Un ragazzo di origini straniere si è cala to tra i binari della metro della stazione centrale di Milano dopo essere stato trovato senza biglietto . ... (open.online)

Un uomo di 42 anni , insegnante di Storia e Filosofia al liceo Peano di Tortona in provincia di Alessandria, è stato ri trovato senza vita questa ... (247.libero)

Pisa, 14 febbraio 2024 – E’ stato sanzionato perché senza biglietto e lui, per tutta risposta, ha sfonda to la porta di vetro del bus, col risultato ... (lanazione)

Omicidio di Cisterna, in una lettera il rimorso di Sodano: 'Non volevo fare quello che ho fatto': ... dove abita uno zio, e dove l'omicida si era rifugiato subito dopo i fatti, Un Biglietto Carico di Emozioni Dopo il tragico evento, Christian, giunto nell'appartamento vuoto, ha trovato rifugio nella ...

Messina Denaro: al processo contro il medico Tumbarello parla il colonnello Arcidiacono: E cioè il 'pizzino' trovato il 6 dicembre 2022 dal Ros, fotografato e rimesso al suo posto, nel ... Nel biglietto si parlava di una malattia. E' stato, quindi, fatto accesso alle banche dati della ...

Israele ha qualcosa da imparare dalla storia recente dell'India: ...di governare Gaza per conto di Israele E che cosa succederà quando un palestinese incaricato dagli israeliani di lavorare per loro a Gaza verrà trovato assassinato in un vicolo con un biglietto ...