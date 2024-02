Tris giallorosso a Frosinone De Rossi sbaglia e rimedia | decisive le parate di Svilar nel pt

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ammettere i propri errori è sempre segno di forza e onestà intellettuale. Lo fa in sala stampa aDaniele Dealla fine di una partita vinta per 3-0 e che ha visto i gialloin grande sofferenza nei primi 38’. Salvata dalle prodezze difinalmente promosso titolare e da un magnifico gioiello tecnico del fischiatissimo Huijsen che parte dalla sua metà campo, dribbla due avversari e infila un bolide all’incrocio dei pali, la Roma porta a casa tre punti fondamentali per la rincorsa Champions. Seconda vittoria consecutiva in trasferta (non accadeva da due anni) e quattro vittorie in cinque partite (chissà come sarebbe andata con l’Inter conin porta,,,), la squadra di Delascia stavolta la prima frazione di gioco in mano all’organizzatissima squadra ...