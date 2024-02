Triathlon | i convocati dell’Italia per la World Cup individuale e le World Series di staffetta mista di Napier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Primo appuntamento internazionale del 2024 per il: ci si gioca una fetta importante della qualificazione olimpica attraverso il ranking della, ad un mese esatto dalla chiusura dello stesso, con due gare ancora in calendario. A, in Nuova Zelanda, sabato 24 febbraio si disputeranno le gare individuali su distanza sprint per la tappa diCup, mentre domenica 25 si terrà laper la tappa delle, penultimo appuntamento valido per il ranking olimpico, che si chiuderà il 25 marzo. L’ultimaprima della data limite sarà quella in programma il 9 marzo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. In ...