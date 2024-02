Treviglio | palpeggia una bimba mentre gioca al parco | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – Predatore sessuale all’attacco: la sua vittima ha solo 10 anni. I carabinieri della compagnia dihanno identificato eun uomo di 33 anni, irregolare sul territorio nazionale, accusato di averto una bambina di 10 anni in unpubblico. Processo per presunta violenza sessuale nei confronti di una minore (foto archivio) I fatti risalgono al 12 febbraio scorso, quando l'uomo, in più di una occasione, si è avvicinato alla minore, intenta are nell’area verde, sorprendendola alle spalle con l'evidente intenzione di bloccarla in una sorta di abbraccio che gli consentiva, subito dopo, dirla più volte. La vittima, approfittando dell'arrivo di alcuni amichetti, ignari di quello che era ...