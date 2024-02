Trenord lancia l' abbonamento su smartphone e senza la tessera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)'Phone Pass', l'interamente elettronico disponibile sull'omonima Appl'obbligo di possedere la'Io Viaggio'. La nuova funzione - spiegano in piazza Cadorna - rende l'ferroviario completamente digitale e dematerializzato,più bisogno diné dell'attivazione in stazione, necessaria invece per chi effettua la ricarica della propriasul sito di. "Phone Pass" è disponibile con la versione 4.3 dell'App di, sia su Apple Store che su Google Play. Effettuato l'aggiornamento, è necessario attivare la funzione con cui si potrà associare il nuovodel treno al proprio. ...