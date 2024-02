Tremestieri Etneo | sorpreso dai Carabinieri in violazione degli obblighi della sorveglianza speciale | denunciato un 60enne  

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 E’ statodai militari dell’Arma, mentre camminava a piedi a, uncatanese, sottoposto all’obbligo di soggiorno nel comune di Pedara. In particolare, nell’ambito del potenziamento dei pattugliamenti su strada disposti, sia in città che in provincia, dal Comando Provinciale di Catania, l’equipaggio del Nucleo Radiomobile di Gravina di Catania, transitando in via Etnea, ad un certo punto ha visto un uomo procedere a piedi in direzione di Sant’Agata Li Battiati. L’insolita passeggiata, considerato che erano le 5 del mattino, ha così insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire quella situazione e, adottando le necessarie procedure operative per evitare possibili fughe, si sono avvicinati in sicurezza all’uomo. Quest’ultimo, ...

