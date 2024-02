Tre fratelli incendiano una giostrina | il più piccolo ha 3 anni | segnalata la madre

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna giostra incendiata in un parco comunale nella città di Sant’Anastasia. Ad appiccare l’incendio tre bambini di 11, 8 e 3. A pagarne le conseguenze laall’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato. Utilizzando degli accendini, i 3 bimbi avrebbero dato alle fiamme alcune cartacce. Il rogo si sarebbe esteso poi ad una. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri della stazione locale hanno ricostruito l’episodio e identificato ladei tre bambini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tragedia a Bristol, dove domenica mattina tre fratellini sono stati trovati morti in casa a Sea Mills. Si tratta di un bambino di sette anni, una ... (europa.today)

La misteriosa chiesa di Termini e gli altri 'fratelli di fede': cosa si nasconde dietro l'esorcismo di Altavilla: ... domenica 11 febbraio, Carandente avrebbe detto ai carabinieri 'di avere altri fratelli di fede, i ... in quanto la loro ferma convinzione ha portato i tre correi a riunirsi per giorni all'interno dell'...

La settimana di fuoco del centrodestra . Terzo mandato , congresso Fi e le urne: ... con le urne aperte domenica, precedute da un comizio congiunto dei tre leader, domani a Cagliari. ... non priva di spine, del sindaco di Cagliari ed esponente di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu al posto ...

Biella, "Per contrastare i veleni della realtà virtuale": tre incontri sulle fiabe: La Fiaba APS (Associazione per la Pedagogia Steineriana) organizza un ciclo di tre incontri per contrastare i veleni della realtà virtuale, attraverso la fiaba di Raperonzolo dei fratelli Grimm. La rassegna "Narrar Fiabe" si terrà a Biella, giovedì 22 " 29 febbraio e 7 marzo ...