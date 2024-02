Tre discariche abusive Maxi-multe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Scovate trescovate nei giorni scorsi nel territorio comunale di Treviglio: in corso serrate indagini del neo costituito Nucleo Ambientale della Polizia Locale, mentre si annunciano, a carico dei responsabili,da 26 mila euro. Le scoperte sono di questi giorni: la prima in una strada di campagna laterale a via Pontirolo, delle due restanti, una lungo la stessa via in direzione Geromina ad un centinaio di metri dal primo rinvenimento, l’altra in via Aldo Moro nella zona industriale Pip 1. Le indagini, di natura penale sono state avviate con grande impegno contro l’abbandono di rifiuti a cielo aperto, anche per stabilire l’entità delle sanzioni: se, come appare da un primo controllo osservandone la tipologia, sono stati abbandonati da aziende, lesarebbero ...