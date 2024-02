Trattori | assemblea Cia | Petracca | “Occorre coesione”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La nota del consigliere regionale Pd Maurizio: “Ho preso parte a Grottaminarda all’provinciale della CIA Avellino. Un incontro molto partecipato come da qualche tempo avviene nei vari appuntamenti dedicati ai temi dell’agricoltura. La protesta deiha avuto ed ha il merito di aver dettato l’agenda alla politica nazionale ed europea. Le questioni che affrontano sono condivisibili e l’agitazione, come ho avuto modo di ribadire in altre circostanze, è sacrosanta. Mi sento, però, di suggerire un metodo, un approccio, l’unico che consentirà di raggiungere quei risultati che tutti ci auspichiamo di ottenere. Serve: tutti gli ingranaggi sono necessari, utili, indispensabili. Perciò la filiera va necessariamente ripristinata. Bene i ...

Dopo la protesta degli agricoltori a Marsala, sindacalisti domani a Roma e a Palermo: ...i punti del Documento Programmatico stilato dai sindacati di concerto agli agricoltori in Assemblea ...dei numerosi agricoltori intervenuti (circa 2000) con oltre 250 mezzi agricoli (di cui 152 trattori ...

Animata assemblea di agricoltori ad Ariano: resta altissima l'attenzione: Da un lato il presidio dei trattori che non cessa minimamente, dall'altro la grande forza di Ariano Irpino ed in modo particolare da parte degli agricoltori del nord est. Un'affollata assemblea si è ...

La Nocciola dell'Etna si prepara alla sua rinascita con la Sicilia pronta ad accreditarsi sempre più nel mondo.: Sant'Alfio (Catania), 16 febbraio 2024 " Dai trattori che invadono l'Italia per difendere la ... Da qui, il lancio per far approdare la DOCG, già deliberata in assemblea, in due anni come arco temporale ...