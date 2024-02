Tramvia | Giani | “Entro giugno passaggio sperimentale fino a San Marco”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Firenze, 20 febbraio 2024 - Stamani abbiamo fatto la riunione periodica del collegio di vigilanza delle tramvie che presiedo come presidente della Regione: è stata una certificazione di uno stato dei lavori che prosegue con intensità ed efficacia. A partire dalle valutazioni delle tramvie in essere, con i lavori del tratto Fortezza da Basso - Spartaco Lavagnini - piazza Sanche potrebbero portare davvero a realizzare" 2024 "il primodei tramSansalvo poi metterla in esercizio per l'inizio dell'anno scolastico del prossimo autunno". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio, a margine di un evento a Firenze. Inoltre, ha aggiunto, "abbiamo preso atto cheun paio di ...