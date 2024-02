Trampolino Elastico | gli Azzurri in Coppa del Mondo a Baku | in palio il pass olimpico

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma – Sono pronti glidel, per puntare al podio e alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Dal 23 al 25 febbraio, a, si rinnova l’appuntamento con la World Cup. Ci sarà la possibilità di avere ulteriori carte olimpiche. In questo caso, verranno presi in considerazione anche i risultati delle tappe di Coimbra, Palm Beach e Sofia 2023. Ma non solo. Dopo, ecco Cottbus (dal 22 al 24 marzo). Il direttore tecnico della Nazionale Giuseppe Cocciaro ha convocato Samuele Patisso Colonna e Isabella Murgo della Milano 2000 e Marco Lavino della Ginnastica Brindisi. I tre, in partenza domani, mercoledì 21 febbraio, saranno accompagnati dal tecnico Luigi Meda. Foto Ferraro da federginnastica.it

