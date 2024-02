Tragica notizia per l’Inter | addio ad una leggenda nerazzurra

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 20 febbraio 2024)per, unaè morta dopo un arresto cardiaco: inutile la corsa in ospedalead unadel: terribileper la societàe per tutti gli appassionati di calcio. Nella notte tra lunedì e martedì è morto Andreas Brehme, terzino deldei record di Trapattoni e campione del mondo con la Germania nei Mondiali 1990. Fu proprio suo il calcio di rigore che decretò il successo tedesco contro l’Argentina di Diego Armando Maradona. Ladella scomparsa dell’ex calciatore, 61 anni, è stata data dalla Bild: Brehme sarebbe venuto a mancare a causa di un arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale e i soccorsi che ...