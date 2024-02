Traffico Roma del 20-02-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Fontina e lania si sentirà in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Fiorentini e il raccordo anulare restano ancora difficoltà su via Nomentana per la protesta degli agricoltori la strada è chiusa tra il raccordo anulare e viale Sora Lella inevitabili ripercussioni per ilsia sul Raccordo Anulare in uscita su via Nomentana per proveniente dalle due direzioni e sia in tutta l’area circostante via Nomentana ci spostiamo su via Salaria rallentamenti e code in prossimità dei lavori all’altezza di Settebagni nelle due direzioni trafficato via del Foro Italico tratto della tangenziale in fila tra Corso di ...