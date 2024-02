Traffico Roma del 20-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Luceverdeveri trovate in studio Tiziana remondi restano problemi su via Nomentana per la protesta degli agricoltori la strada è chiusa tra il raccordo anulare e viale Sora Lella il corteo dei mezzi agricoli si trova al centro della carreggiata inevitabili ripercussioni per ilsia sul Raccordo Anulare in uscita su via Nomentana per proveniente dalle due direzioni e sia in tutta l’area circostante via Nomentana di nuovo sul raccordo anulare con lettera T perin carreggiata interna tra Cassia bis veientane Salaria e tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina incidente sulla-fiumicino rallentamenti all’altezza dellaCivitavecchia in direzione della capitale ci spostiamo su via del ...