Traffico Roma del 20-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità difficoltà su via Nomentana per la protesta degli agricoltori la strada è chiusa tra il raccordo anulare e viale Sora Lella il corteo dei mezzi agricoli si trova al centro della carreggiata inevitabili ripercussioni per ilsia sul Raccordo Anulare in uscita su via Nomentana per provenienza dalle due direzioni e sia in tutta l’area circostante via Nomentana è ancora per una manifestazione possibili rallentamenti fino alle 17 nell’area circostante Piazzale dell’Agricoltura chiusa via Ciro il Grande da via Civiltà del Lavoro a Piazzale dell’Agricoltura e da oggi lavori di notte sulla Cassia bis Veientana tra le 21 e le sera strada sarà chiusa tra Castel de’ ceveri raccordo anulare in questa direzione gli interventi andranno avanti tutte le notti fino al 31 ...