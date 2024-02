Traffico Roma del 20-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per la mobilità da oggi al via sulla Cassia bis un cantiere notturno cura di Anas per la sostituzione dello spartic’entra il tratto di strada interessato sarà quello tra il km 1 ed il km 1 e 800 sulla carreggiata direzionequesto cantiere sulla Cassia bis sarà in orario notturno dalle 21 alle 6 nelle ore di cantiere la Cassia bis direzionesarà chiusa all’altezza dell’uscita della Giustiniana le altre notizie quella in arrivo sarà domenica ecologica la quarta è penultima della stagione invernale la giornata del 25 febbraio vedrà l’osteopata privato nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono previste diverse deroghe idee taglie la mappa della fascia verde sono su ...