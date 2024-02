Traffico Roma del 20-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione ancora in corso la protesta degli agricoltori il corteo di mezzi agricoli si trova ora lungo la Palombarese gli stessi Agricoltori sono presenti con un presidio di manifestanti in Piazza della Repubblica al momento per l’uso l’accesso a via Nazionale io evitabili ripercussioni alin tutta la zona è ancora per una manifestazione possibili rallentamenti fino alle 17 nell’area circostante Piazzale dell’Agricoltura chiusa al momento via Ciro il Grande da via Civiltà del Lavoro Piazzale dell’Agricoltura infine la polizia locale Ci segnala un incidente in via degli Ottavi all’altezza di via Trevignanono inevitabili le ripercussioni per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesco Ilaria è tutto grazie per ...