Traffico Roma del 20-02-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 20 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nella zona di Colleverde ancora in corso una manifestazione con corteo di mezzi agricoli al momento rallentamenti lungo la Palombarese gli stessi Agricoltori sono presenti con un presidio di manifestanti in Piazza della Repubblica al momento precluso l’accesso a via Nazionale inevitabili ripercussioni alin tutta la zona è ancora per una manifestazione possibili disagi sino alle 17 in via Ciro il Grande non si escludono chiusure ricordiamo che la linea tranviaria sostituita da Busto tra Porta Maggiore Trastevere bussa al posto dei tram per l’intera tratta della linea 8 mentre la linea 19 è sostituita da autobus tra Valle Giulia e Risorgimento In collaborazione con Luce Verde infomobilità