Traffico Roma del 20-02-2024 ore 11 | 30

(Di martedì 20 febbraio 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione in corso una manifestazione con corteo di mezzi agricoli che dalla Nomentana si stanno dirigendo verso la zona di Colleverde della Palombarese in bilico del cuore che al momento interessano appunto la Nomentana a partire dal raccordo anulare via Rinaldo d’Aquino a partire da via di Sant’Alessandro è la via Palombarese a partire da via di Marco Simone riaperta la via Giovanni XXIII precedentemente chiusa per un incidente in direzione della Salaria la circolazione sta lentamente tornando alla normalità alla Magliana per una voragine ancora chiusa via dei grottoni tra via della Magliana Nuova via Alberto Mancini per lavori infine Ci sono code su via Cristoforo Colombo tra via Pindaro e via di Acilia verso Ostia per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sitoluceverde.it da ...