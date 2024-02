Traffico Roma del 20-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel corso della mattinata di oggi è in programma una manifestazione degli agricoltori con un corteo tra la Nomentana altezza Gra la Palomba ancora via Nomentana in zona Tor Lupara e Colleverde facciamo le altre notizie giovedì giovedì pomeriggio nel III Municipio è in programma una cerimonia commemorativa per Valerio Verbano È previsto un corteo con partenza e ritorno a via Monte Bianco e percorso tra le altre su Viale Tirreno e viale Jonio via Val Melaina e via delle Isole Curzolane saranno possibili temporanee chiusure e deviazioni durante la manifestazione sempre giovedì ma di sera dalle 21 alle Olimpico si giocherà afeyenord per i play-off di Europa League il piano viabilità e sosta e il trasporto pubblico