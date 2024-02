Traffico Roma del 20-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione per un incidente è chiusa la galleria Giovanni XXIII da via della Pineta Sacchetti in direzione della Salaria di conseguenza chiusi gli accessi da via della Pineta Sacchetti via Enrico Pestalozzi e via Pieve di Cadorecongestionato in tutta l’area circostante rimasto invece il veicolo che aveva preso fuoco sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare restano Tuttavia ancora code dalla Pisana alla via del mare ancora code poi su via di Porta Furba per un incidente all’altezza di via degli Oppi altro incidente al Quadraro su via Marco Papio con impossibilità di via Quinto Novio rallentamenti e code infine nella zona di Colleverde dove è in corso una manifestazione con corteo di mezzi agricoli per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito ...