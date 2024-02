Traffico Roma del 20-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione per un veicolo che ha preso fuoco ci sono ancora code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dalla Pisana da via del Mare code sull’altra turbo24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro a complicare la situazione anche un incidente all’altezza di via Filippo Fiorentini sulla tangenziale est e rallentamenti e code dalla Tiburtina alla Salaria direzione dello stadio della Prenestina viale Castrense verso San Giovanni La polizia locale Ci segnala un incidente in via di Porta Furba all’altezza di via degli Oppi inevitabili ripercussioni altro incidente al Quadraro su via Marco Papio con rallentamenti in prossimità di via Quinto Novio continua poi la protesta degli agricoltori dalle 9 alle 12 circa 150 mezzi del presidio di via Nomentana partiranno in corteo verso Colleverde non si escludono ripercussioni alla ...