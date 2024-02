Traffico Roma del 20-02-2024 ore 07 | 30

(Di martedì 20 febbraio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione per un veicolo che ha preso fuoco code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dallaFiumicino la via del Mare si viaggia su carreggiata a ridotto pure persull’ intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est e rallentamenti e code dalla Nomentana la Salaria verso lo stadio particolarmente trafficate La Miniera Salaria con code rispettivamente da Labaro a Tor di Quinto e da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe nel quadrante Sud incolonnamenti sulla via del mare sul Ostiense Tra Acilia e Vitinia e rallentamenti sulla Pontina da Pomezia Nord a Castel di Decima per i dettagli di queste altre notizie potete consultare come sempre il sito.luceverde.it la Francesca Ilari è tutto Grazie dell’ascolto un servizio a cura ...

Il modello 'urban', i pochi superstiti e la scelta tra libertà e oppressione - Pierpaolo Sicco: Capita di passare intere giornate, per chi vive nelle grandi metropoli Italiane - Roma su tutte - immersi negli ingorghi di traffico a tutte le ore , oppure, per chi sprovvisto di veicolo, fermi sotto il sole o al freddo ad aspettare che l'autobus di turno arrivi. Succede però, in ...

Allarme smog, tutti i divieti e le multe per chi abita in Lombardia: ...che fanno parte delle Province coinvolte dovranno poi osservare anche delle limitazioni al traffico:... leggi anche Allarme smog a Roma: ecco i quartieri più pericolosi I limiti all'uso del riscaldamento ...

La procura impiega due anni per l'archiviazione di Tommaso Foti: Sia per le ipotesi sostenute dall'accusa (corruzione e traffico di influenze) sia per una questione ... non da indagato ma da capo di un partito citato molte volte negli atti della procura di Roma. Ora ...