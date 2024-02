Traffico internazionale di droga | arrestati due doganieri al porto di Gioia Tauro | “Hanno favorito la ‘ndrangheta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Alteravano i controlli aldiper favorire la. Il Nucleo di polizia economica finanziaria della guardia di finanza ha chiuso il cerchio nell’inchiesta coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, il gip Giovanna Sergi ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per tre persone. In carcere sono finiti due funzionari dell’Agenzia delle Dogane, Antonio Pititto e Mario Giuseppe Solano. Sono stati disposti i domiciliari, invece, per una dipendente di una società di spedizioni, Elisa Calfapietra. Tutti quanti sono coinvolti in undi sostanze stupefacenti aggravato dalle finalità di agevolare la. Unricostruito nel dettaglio dagli uomini ...