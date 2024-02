Tra Monni e il Psi la stretta di mano è ormai questione di ore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tra Massimoe il Partito socialista ci sono stati incontri ufficiali nelle ultime ore per trovare un’intesa e l’accordo è molto vicino e potrebbe essere sancito a stretto giro. intanto il candidato a sindaco di Perugia Merita fa "notare a Margherita Scoccia che se davvero l’amministrazione Romizi dopo dieci anni di governo, di cui cinque con lei assessore, fosse stata capace di risollevare le sorti di una Perugia “in ginocchio” e “letteralmente salvata” dalla droga e dai problemi di spaccio – come ha dichiarato in una recente intervista - di sicuro avremmo letto altri numeri rispetto a quelli che ci arrivano non da una, ma da più fonti accreditate. Per cominciare - sottolinea- i dati diffusi dal dipartimento per le politiche antidroga del Consiglio dei Ministri ad agosto 2023 fotografano una città seconda solo a Firenze per consumo di ...