“Tour elettorale con 6 belle donne in minigonna” | il vocale sessista di un candidato in Sardegna

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 20 febbraio 2024) Circola in queste ore un audio shock di unalle Regionali in. NelWhatsapp, dal quale non è stato possibile risalire all'autore, si sente l'aspirante consigliere vantarsi del suo metodo per fare campagna: ""Se ti presenti da solo sei un cane bastonato, con queste sei amiche moltoinvece…".