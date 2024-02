Torta di mele e carote | una delizia soffice e altissima

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ladiè un dolce ricco di ogni golosità. L’impasto è a base di burro, yogurt, uova, zucchero, farina e lievito: un trionfo di golosità già così, ma viene poi arricchito da una mela tagliata a cubetti, una carota grattugiata e una manciata di noci tritate. Prima di infornarla, dovremo decorarla con un’altra mela a lamelle che oltre ad impreziosirla, la rende irresistibile. Il risultato è un lievitato morbidissimo, certo, che scricchiola tra i denti grazie alla presenza dei gherigli croccanti e gustosi. È perfetta a colazione per caricarci di energia, a merenda per rifocillarci, dopo cena per coccolarci, insomma, sempre! Ed è semplicissima da realizzare. Nutriente, sana e genuina, è ideale anche per i bimbi che ne andranno matti, ve lo assicuro: ai miei figli piace tantissimo. Che ne dite di cucinare insieme! ...