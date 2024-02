Torre Annunziata | maxi-risarcimento da 190mila euro ad un lavoratore esposto all’amianto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUnda 190.000è stato recentemente stabilito dal Tribunale Civile diin favore di unche ha contratto una patologia direttamente correlata all’esposizionesull’ambiente di lavoro. Si tratta di un indennizzo che, secondo la comune esperienza, per un soggetto ancora in vita, si è attestato su parametri superiori alla media rispetto ad altri casi simili. La decisione potrebbe rappresentare un precedente ma naturalmente, in questo ambito così delicato, le situazioni e le patologie vanno valutate caso per caso. «Quel che è certo invece – spiega l’avvocato Domenico Carotenuto, che ha assistito ilnella richiesta diper ...