Torneo di Viareggio 2024 | quarti di finale | tabellone e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilcompleto deidideldi: ecco glidelle quattro partite che mettono in palio le semifinali. AllaCup si scende in campo nella giornata di giovedì 22 febbraio per quattro sfide da seguire con grande attenzione. In seguito all’esito degli ottavi, così come da regolamento, glideidi, nominate quattro teste di serie in base al palmares e a giudizio insindacabile della società organizzatrice del, saranno determinati per sorteggio formando così i gruppi 1 e 2. Le squadre si incontreranno fra loro in gara unica a eliminazione diretta, in caso di parità al 90? direttamente spazio ai ...